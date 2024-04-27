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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخلي حياتها جحيم.. خبير العلاقات الأسرية: الغيرة تؤدي لـ الانفصال والمشكلات

الدكتور أحمد علام،
الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية

قال الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، إن من ضمن المسلمات لحياة زوجية سليمة لازم نعرف "أن احنا بشر مش ملائكة" بالتالي الإنسان هيخطئ.


وأضاف علام، ، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الغيرة تنقسم الى اثنين غيرة من و غيرة على، مضيفا أن يمكن الرجل أن يغير من نجاح زوجته لأن الرجل بطبيعته "شايف نفسه هو الرجل في المجتمعات الشرقية".

وأوضح خبير العلاقات الأسرية، أن هناك غيرة تؤدي الى الانفصال و المشكلات هي الغيرة المرضية على الطرف الأخر "بان انا أخلي حياته جحيم أو اخلي حياتها جحيم" بالتالي هذه من ضمن الغيرة.

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