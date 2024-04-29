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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص جراء أعاصير ضربت أوكلاهوما الأمريكية

أعاصير أمريكا
أعاصير أمريكا

لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم منذ ليلة السبت، بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن شخصا توفي في بلدة سولفور الأكثر تضررا من تلك الأعاصير بمقاطعة موراي جنوبي أوكلاهوما، فيما أصيب 30 آخرون في أعقاب إعصارين كبيرين تسببا في تسوية عدد من المنازل والمباني بالأرض.

يذكر أنه تم إصدار تحذير من حدوث فيضانات في المدينة، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وأضاف ستيت "يبدو أنه تم تدمير كل الأعمال التجارية في وسط المدينة في سولفور"، لافتًا  "بالتأكيد، هذا أكبر قدر من الضرر شاهدته منذ تعييني حاكم الولاية".

وفي الوقت نفسه، قتل شخصان، من بينهما طفل رضيع في مدينة هولدنفيل، حيث تضرر أو دمر ما لا يقل عن 14 منزلا، بينما توفي الرابع على طريق سريع.

أعاصير أوكلاهوما الولايات المتحدة

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