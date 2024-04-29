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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام عودة البورسعيدية لشراء الأسماك.. التموين يحذر البائعين

وكيل تموين بورسعيد
وكيل تموين بورسعيد

حذر محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد تجار التجزئة لبيع الأسماك بأسواق المحافظة المختلفة من عدم وضع التسعيرة على أصناف الأسماك.


جاء تحذير وكيل وزارة التموين فى بورسعيد مع عودة المواطنين مجددا فى أول يوم لشراء الأسماك بأسواق المحافظة.

وأضاف وكيل تموين بورسعيد فى اتصال هاتفي بصدم البلد أنه وجه بنزول ٣ حملات تحذيرية إلى أسواق بيع الأسماك بالمحافظة بخلاف حملة يقودها شخصيا لتحذير البائعين من عدم وضع التسعيرة على الأصناف

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وأكد وكيل تموين بورسعيد على ان من حق تاجر الأسماك أن يضع التسعيرة التى يراها ويلتزم بها وإذا خالف أحدهم بعدم وضع التسعيرة أو عدم الالتزام بالتسعيرة الموضوعة وقتها يقع تحت طائلة القانون .

وشدد وكيل تموين بورسعيد على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة على كافة أسواق المحافظة لمتابعة الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء مباحث التموين أو جهاز حماية المستهلك


طالب وكيل تموين بورسعيد المواطنين باستمرار التعاون والإبلاغ الفورى حال حدوث أو رصد أي مخالفة تموينية سواء بالاتصال على الأرقام المعلنة على الصفحة الرسمية للمديرية بمواقع التواصل الاجتماعي أو الخط الساخن للوزارة وجهاز حماية المستهلك.

 

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