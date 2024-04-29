رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: كليات الآداب بها تخصصات لا نحتاج إليها

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدل حول التعليم النظري، و قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل و طن، “ يجب أن نواجه هذه القضية بصراحة بحثا عن حل لها”.

و أَضاف " كليات الآداب بها تخصصات لا نحتاج إليها و نحتاج تخصصات بعينها و الباقي غير مطلوب ، متسائلا :“ ما هذا الكم في الكليات النظرية و ماذا نفعل به وهل الهدف هو الاستسهال”.

و قال النائب حسام الخولي " هذه المشكلة و يجب أن نواجهها و تتسبب في كارثة و هي ضياع فلوس الدولة لأن المنتج النهائي لا علاقة له بما نفعله الأمر الذي يسحب البساط من تحت أقدام "التعليم المصري ".

و قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق : هذا الكم المهول من الجامعات يحتاج لقوة بشرية في المراجعة و مراجعة و تطوير الجودة.