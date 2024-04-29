عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة في ظل انتظار الهدنة.. فيديو

الحرب على غزة
الحرب على غزة

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن استمرار حالة الحرب على قطاع غزة في ظل انتظار الوسطاء بموافقة حماس على مقترح الهدنة.

 

واستشهد 5 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف ليلي استهدف منزلًا في غزة .

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التقوا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المطروحة حول وقف الحرب في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.

الخارجية الأمريكي المتحدث باسم وزارة الخارجية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

ترشيحاتنا

صاحب شركة ينصب على مواطنين فى 60 مليون جنيه | تفاصيل

خبير اقتصادي: أسعار الذهب تشهد استقرارا وانخفاضا طفيفا الأيام القادمة

بالصواريخ والمدفعية.. حزب الله يشن هجوما خطيرا على قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية

رويترز: الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار التأشيرات للإثيوبيين

تفاصيل جديدة عن حفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. فيديو

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة فاركو بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي.. ليلى علوي تثير الجدل بلوك غير معتاد

رانيا يوسف وكندة علوش في ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

فيديو

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ