قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة في ظل انتظار الهدنة.. فيديو

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن استمرار حالة الحرب على قطاع غزة في ظل انتظار الوسطاء بموافقة حماس على مقترح الهدنة.

واستشهد 5 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف ليلي استهدف منزلًا في غزة .

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التقوا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المطروحة حول وقف الحرب في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.