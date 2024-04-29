بتكلفة مليوني جنيه .. إنشاء ملعب متعدد الأغراض بقرية النقب جنوب سيناء

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حجر الأساس لإنشاء ملعب متعدد الأغراض بقرية النقب التابعة لمدينة طابا، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء بدر حسني، مدير مديرية الاسكان، واللواء وائل مصطفى، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، ومحمد حسن، رئيس مدينة طابا.

وقال المحافظ، إنه جار إقامة منشآت رياضية بقرية النقب ضمن خطة المحافظة في إنشاء مناطق ترفيهية رياضية، لتنمية المواهب الرياضية للنڜء، وتوجيه طاقاتهم وأوقات فراغهم في أشياء مفيدة.

وأكد المحافظ وقوف الدولة بجانب أبنائها داخل الظهير الصحراوي من خلال توفير الكهرباء، وربط الوديان والقرى والتجمعات البدوية بالمدن من خلال شبكة طرق على أعلى مستوى، وإقامة المدارس، ووحدات صحية.

ووجه المحافظ، بإنشاء غرفة لتغيير الملابس بالملعب، ورفع كفاءة دار المناسبات التي توجد بالقرية.

وقال اللواء بدر حسني، إنه جرى إقامة ملعب خماسي بالقرية، وجار وضع حجر الأساس لملعب متعدد الأغراض بتكلفة 2 مليون جنيه، لخدمة أهالي القرية، بمساحة 38 في 20 مترا، لكرة اليد والفولي.

وجرى توزيع عدد من الملابس الرياضية، والأدوات الرياضية على أطفال القرية.

وضع حجر اساس ملعب

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