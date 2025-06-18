الحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين بعد انهيار عقار السيدة زينب.. والمحافظ يوجه برعاية المصابين

تلقَّى مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بلاغًا في الساعة الواحدة صباحًا يفيد بانهيار عقار.

وانتقل فورًا الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث، يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف، والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات البحث وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض.

وتمكنت الفرق حتى الآن من استخراج ٥ ناجين وتسجيل حالتي وفاة، بينما تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي، وأجهزة المحافظة، عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الأنقاض.

كما وجَّه محافظ القاهرة بتوفير الرعاية الصحية الفورية للمصابين، ومتابعة حالتهم حتى استقرارها.

يُذكر أن العقار المنهار يعود تاريخ إنشائه إلى عام ١٩٥١، ويتكون من دور أرضي و٤ طوابق.



