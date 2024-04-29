الأزهر يحرم تصفحه.. مفيدة شيحة تكشف معلومات كارثية عن الإنترنت المظلم

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن الإنترنت المظلم، مشيرة إلى أن هذا الخطر يحرمه الأزهر الشريف تصفحه.



وأضافت مفيدة شيحة، أنه موضوع لا يمكن تخيل خطورته، ومكان للعصابات والمافية وكل الأعمال غير المشروعة، وهو خطر حقيقي يستحق التحذير منه بشدة، لافتة إلى أن فيه مكان لتأجير القتلة والأعمال الكارثية.



من جانبه كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن الإنترنت المظلم فيه حوادث كارثية، ومكان مخصص لكل الأعمال غير المشروعة، ويحتاج برنامج مخصوص لكي يتم الدخول إلى الإنترنت المظلم.



