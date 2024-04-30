استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلى لحى الشجاعية

أفاد بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، أنه تم استشهاد عامل بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وتابع أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منازل الفلسطينيين في المنطقة الشرقية وسط المدينة بخان يونس جنوب في قطاع غزة.

واستطرد أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام، مضيفًا أن الطواقم تمكنت أيضا حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 فلسطينيا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.