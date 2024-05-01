قابيل وهابيل القليوبية.. الأخ يتخلص من أخيه| والسبب صادم

في مشهد أعاد فيه المتهم في هذه القضية التي نستعرض تفاصيلها في هذا التقارير، إلى الأذهان الواقعة التاريخية المتمثلة في قتل قابيل أخيه هابيل، إلا أن في الواقعة كان الدافع في القتل سرقة أخيه، ضاربا عرض الحائط بكل التعاليم الدينية والأعراف المجتمعية.

قرار عاجل من المحكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، مد أجل النطق بالحكم على نجار لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض لغرض سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى م ع"، 21 سنة نجار، ومقيم ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 5 / 2023، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه " أحمد م ع"، بأن أوعز له شيطانه الخلاص من شقيقه فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه “سلاحا أبيض” وما أن ظفر به حتى سدد له طعنات قاسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه ولم يردعه فراقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية -المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدراً بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.