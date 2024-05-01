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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غادة عبد الرازق تعلق على فارق السن بينها ومحمد علاء بـ"صيد العقارب"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على الإنتقادات التى وجهت لها بشأن فارق السن الذى كان بينها وبين الفنان محمد علاء الذى كان يجسد دور زوجها ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

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وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها فى برنامج “et بالعربي”: أنها دائما تحب إثارة الجدل وأن كانت ستشعر بعدم الرضا إذا المسلسل مر مرور الكرام على الجمهور .

وأستكملت غادة عبد الرازق،  قائلة: أن الإنتقادات بشأن وجود فارق سن بينها وبين محمد علاء لا تشغلها مطلقا وأن هذا مجرد تمثيل، معلقة: “أنا اتجوزت ناس أكبر مني وناس أصغر مني واحنا كنا بنمثل”.

وقد أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وشارك مسلسل “صيد العقارب” فى الماراثون الرمضاني 2024، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت،  سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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