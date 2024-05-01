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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتوح يوجه رسالة لشيكابالا عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك صورة برفقة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام


 

وعلق فتوح علي الصوره قائلا:"الف سلامه ياخويا ان شاء الله ترجع بسرعة".

صدم  الإعلامي مهيب عبد الهادي كابتن إكرامي بشأن إصابة شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وقال مهيب عبد الهادي لـ إكرامي عبر حوار تليفزيوني: بذمتك دي إصابة سياسية؟

علي الجانب الآخر تداولت العديد من الأنباء حول تلقي نادي الزمالك عرضًا من نادي الرائد السعودي لضم اللاعبالمصري شيكابالا إلى الصفوف السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

 

عرض شفوي أم رسمي

لكن الإعلامي محمد فاروق أكد في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها خلال الفترةالماضية حيث لم يتلق الزمالك أي عرض شفوي أو رسمي من نادي الرائد السعودي لضم شيكابالا إلى فريقه.

 

وأشار إلى أن النجم الكروي وقع بالفعل عقود تجديده مع نادي الزمالك منذ فترة وسيستمر شيكابالا معه لمدة موسمينتاليين.

اصابة شيكابالا الإعلامي مهيب عبد الهادي الانتقالات الصيفية المقبلة محمود عبد الرازق شيكابالا

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