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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلق على إمكانية جلوس الشناوي بديلًا لمصطفى شوبير

صدى البلد

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي تواجد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق في مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.
 

وكتب الغندور :"الشناوي قبل تألق مصطفى شوبير حاجة وبعده حاجة تانية خالص ".

 

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي من قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي اليوم الأربعاء في الجولة 20 بالدوري الممتاز.
 

وشهدت القائمة غياب محمد الشناوي للإصابة في عضلة السمانة بجانب خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وديانج وحمزة علاء وكريستو وأفشة ونيدفيد وكريم فؤاد وطاهر محمد وكريم الدبيس لأسباب فنية.

 

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - على معلول - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية -  أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم -  بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلي.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

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