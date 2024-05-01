مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارة برصيف ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون اليوم، الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة جامبو بالرصيف بطريق الفيوم _ بني سويف الجديد، وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم جامبو بالرصيف بطريق الفيوم _ بني سويف الجديد، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الإستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي عبدالعليم سمير عبدالعليم 31 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين وهم سيد هلال علواني 25 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، إيهاب احمد شعبان 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة سامي عبدالعليم 32 سنة، مصابا باشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر باليد اليمنى، إسلام رمضان مراد 25 سنة، مصابا باشتباه نزيف داخلي وتم نقلهم إلى قسم الإستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.