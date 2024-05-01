تفاصيل مفزعة.. القبض على عصابة التيك توك بلبنان

نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية في تفكيك وتوقيف عصابة محترفة تمتهن تجارة المخدرات وجذْب القصّر عبر صفحةٍ تعود إلى تيك توكر لبناني ذائع الصيت (ج.م) لجرّهم لاعتداءات عليهم داخل أحد الشاليهات.

وألقت الأجهزة القبض على أحد أشهر الـtiktokers في لبنان وهو يملك صالوناً لتصفيف شعر الرجال «بتهمة استدراج الأطفال واغتصـ ابهم، بعدما فضحه Tiktoker شهيرٌ آخر كان أوقف قبله بساعات.

وذكرت قناة (الجديد) «أن عدد أفراد العصابة هو 30، وأنّ أحد المحامين قدّم إخباراً ضدّ رئيس العصابة قبل شهر، فتحرّك رئيس قسم مكافحة الجرائم المعلوماتيّة مع جمعيّة الأحداث، لتحديد الأطفال الذين تعرّضوا للاعتداء».

وقالت «القناة اللبنانية » إن أهالي 8 أطفال قاموا بالادعاء على رئيس العصابة، وهناك 30 طفلاً تعرّضوا للاغتصاب، وأنّ 10 أفراد من العصابة يقومون باختيار الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما قسم آخر يقوم بتحديد مكان الجريمة، ومن تبقّى من العصابة يقوم بتنفيذ الاعتداء على الأطفال.

وأضافت القناة : «التيك توكر» يستغلّ شهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الأطفال، كونه يملك صالوناً للحلاقة، ويتواصل معهم ويوهمهم بتصوير مشاهد على «السوشيال ميديا» وهو يقوم بقصّ شعرهم.

وتابعت : وبعد تصوير المَشاهد في الصالون، يدعو «التيك توكر» ضحاياه إلى حفلة في أحد الشاليهات، وهناك يقوم بالاعتداء عليهم.

ولاحقاً أبلغت مصادر قضائية مطلعة على الملف إلى موقع «النهار» الالكتروني أن القضية «كبيرة جداً وخطرة» وضحاياها من القصّر مضيفة أنّ «القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن».

وكانت مصادر قضائية قالت إنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن كنزة.

وأصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة بيانا قالت فيه : «في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في قسم المباحث الجنائيّة الخاصّة التابع لوحدة الشرطة القضائيّة، وبعد ادعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامّة حول تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة. بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدّرات، في فنادق عدّة.

وأضافت : وبنتيجة المتابعة وجمع المعلومات التي استمرّت لحوالي الشهر تقريبًا، تمكّن المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في الوحدة عينها، لغاية تاريخه، من توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قُصَّر ذائعو الصيت على تطبيق تيك توك “TikTok”، وهم من جنسيات لبنانية، وسورية، وتركية.