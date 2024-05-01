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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو خليل : تنامي العداء للولايات المتحدة بسبب دعم الاحتلال

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الأمر قد يستغرق جيلا كاملا لإعادة بناء مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، هكذا تشير التقديرات داخل وزارة الداخلية الأمريكية بسبب الدعم المطلق لإسرائيل.

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ينظر إلى دعم الإدارة الأمريكية الحالية لإسرائيل على أنه شيك على بياض، للمضي في حربها على غزة.

ولفت أن شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية قالت عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية ونقلت تصريحات تحذر من تنامي العداء لواشنطن خصوصا في منطقة الشرق الأوسط والدول ذات الأغلبية المسلمة في مناطق أخرى من العالم مثل إندونيسيا.

وأوضح أن التداعيات المستقبلية لهذا الدعم قد تصعب من مهمة قيادة الولايات المتحدة لأي تحالف دولي للمساعدة في إعادة إعمار غزة بعد توقف القتال أو حتى تشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل مستقبلا، فضلا عن الآثار السلبية التي قد تقع على الشركات الأمريكية في المنطقة.

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