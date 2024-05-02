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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة: خطة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة تنعكس إيجابيا على الصحة العامة

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومنها الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاء التنمية، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، اهتمام جميع الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول استعراض الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة، وأيضاً الوضع الراهن لإشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين.

و لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية للتغلب على التحديات التى تمت مواجهتها، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة المخلفات ومتابعته الدورية للموقف التنفيذي للمنظومة على أرض المحافظات، كما يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات لمتابعة تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطنين، وكذا مشروعات البنية التحتية الجارية بالمحافظات بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية المتابعة المستمرة لعمل شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة في محافظات الجمهورية المختلفة بما يحفظ حق الدولة فيما يخص تعاقداتها مع تلك الشركات، وكذا حق المواطنين في الحصول على خدمات نظافة جيدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الهام.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على توطين ونقل الصناعة والتكنولوجيا المرتبطة بمجال المخلفات الصلبة بشراكة استراتيجية مع شركات القطاع الخاص المصرى والكوادر المحلية المتخصصة بما يساهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لجميع العاملين في تلك المنظومة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات تسعى لتوطين تكنولوجيا متنوعة لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة لتقليل حجم المرفوضات النهائية التي ستصل لخلايا الدفن الصحى الآمن.

إدارة المخلفات البلدية الصلبة البنية الأساسية البيئة والتنمية البنية التحتية التنمية المحلية الاستدامة

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