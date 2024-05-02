بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية علاجية مجانية في قرية الحجازية بالحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الى أنه بالاشتراك مع المجتمع المدنى ومعهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية نظمت المديرية قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الحجازية التابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (١٢٨) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٩٣) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٢٨) رأس ماشـية و( ١٠٨) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٤٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٤٥٠) طائرا وترقيم وتسجيل (١٠١) حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.