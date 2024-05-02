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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات تدعو إلى حجب الثقة عن مينوش شفيق

صدى البلد

أصدر فرع جامعة كولومبيا التابع للرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP) دعوة للتصويت بحجب الثقة عن رئيس كولومبيا مينوش شفيق. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الانتقادات الأخيرة لتعامل الجامعة مع الاحتجاجات الطلابية وتدخل الشرطة اللاحق في 30 أبريل.

استنكرت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات في بيان له شفيق ومجلس أمناء الجامعة ومسؤولين آخرين في جامعة كولومبيا لقرارهم إشراك ضباط شرطة نيويورك في فض الاحتجاجات الطلابية. ووصفت الرابطة هذه التصرفات بأنها مسيئة، وسلطت الضوء على "هجوم الشرطة المروع" على الطلاب، والذي حظي باهتمام دولي. بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لا يزالون مستبعدين من الحرم الجامعي، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات داخل مجتمع الجامعة.

شددت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات على ضرورة التصويت بحجب الثقة كوسيلة لمعالجة الأزمة الحالية وإعادة بناء المجتمع الممزق في جامعة كولومبيا. وشدد البيان على أهمية دعم القيم الأساسية مثل حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، والحكم المشترك.

تأتي هذه الدعوة للتصويت على حجب الثقة في جامعة كولومبيا بعد وقت قصير من مواجهة رئيسة كلية بارنارد، لورا روزنبيري، لنتيجة مماثلة، مع خسارة تصويت بحجب الثقة على مستوى الكلية، مما يمثل حدثًا تاريخيًا في تاريخ الكلية كما ذكرت جامعة كولومبيا. المتفرج اليومي.

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