رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية: استثمارات المصنع الحالية 800 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية، إن استثمارات المصنع الحالية في المرحلة الأولى بلغت 800 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور أحمد معوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مصنعنا مختص بتصنيع مكونات خاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهذه المكونات كان يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة".

وأشار: نقوم بتصنيع أكثر من منتج وهذه المنتجات تخدم محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهناك منتجات يتم تصنيعها بالكامل، ومنتجات يتم تصنيع جزء منها".

وتابع الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية،: "نسعى لتغطية احتياجات السوق المحلي والاتجاه بعد ذلك للتصدير"، موضحا: "مبادرة ابدأ شركاء معنا وقاموا بتذليل كل الصعاب الخاصة بالتراخيص".