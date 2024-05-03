سب علني وموقف محرج.. ياسمين عز تتسبب في حبس إعلامي شهير

أعلنت الإعلامية ياسمين عز على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام بصدور قرار من نيابة دبي بحبس الإعلامي نيشان بعد سبه لها.





وكتبت ياسمين على حسابها الرسمي: صدر الحكم فى ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه والمنصف الذى أنصفني وردلى حقي.



وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل و اسباب حبس الاعلامي “ نيشان ” و أسباب رفع ياسمين عز دعوة قضائية ضده و ما الموقف الذي تسبب في ذالك و الخلاف بينهما.