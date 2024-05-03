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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أعشاب رخيصة تعالج 15 مشكلة.. اكتشفها

المناعة
المناعة

بذور الكراوية متوفرة فى العديد من الدول بسعر منخفض ومذاقها طيب مشابه لليانسون ويتم استهلاكها على نطاق واسع لفوائدها الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع “ فارمسي ” نعرض لكم أهم فوائد تناول الكراوية. 

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 تحسن عملية الهضم ويخفف أعراض القولون العصبي
الكراوية تعزز النوم بشكل أفضل
منشطة لتخفيف الألم لتشنجات الحيض
تساعد في تعزيز إنتاج حليب الأم
تساعدك على تحقيق أهداف فقدان الوزن
 تدعم صحة القلب بسبب محتواه من مضادات الأكسدة
 الكراوية تخفض ضغط الدم
تحسن صحة العظام وكثافة العظام
تعزز مرونة الجلد وهو مفيد لصحة الجلد بشكل عام
الكراوية مضادة للجراثيم

الكراوية ترفع مناعتك
تساعد في إدارة خطر الإصابة بالسرطان
تنظم مستويات الجلوكوز في الدم
الكراوية تحسن الأداء المعرفي
تحسن صحة الأمعاء والقولون

الكراوية أعراض القولون العصبي أعراض القولون تخفيف الالم بذور الكراوية دعم صحة القلب حليب الأم

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