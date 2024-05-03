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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيرادات النيل للأدوية تتخطي المليار جنيه خلال 9 أشهر بزيادة بنسبة 56%

شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية

أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2023-2024، بنسبة 56% على أساس سنوي.

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية في الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية، وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، تحقيق صافي ربح بلغ 122.38 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل صافي ربح بلغ 78.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.063 مليار جنيه، مقابل 783.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 زيادة رأس المال المصدر

وعلى جانب آخر قررت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من  101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وأضافت  أن الزيادة بواقع 66.67% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و33.33% من جماعة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم.

وقالت إن الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم 10 جنيه، منوهة إلى أن الزيادة المطلوبة في حدود 198.75 مليون جنيه مقسمة ما بين الشركة القابضة بمبلغ 132.5 مليون جنيه ولقدامى المساهمين بقيمة 66.25 مليون جنيه بدون مصاريف إصدار.

 

الصناعات الكيماوية المستحضرات الطبية القابضة للأدوية والكيماويات العام المالي الأدوية

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