شقيقتها حاولت إنقاذها وأصيبت معها.. مرض نفسي يدفع فتاة لإشعال النيران بنفسها

أقدمت فتاة علي التخلص من حياتها بإشعال النار في جسدها داخل منزلها بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية المنصر، بورود اشارة من مستشفى منية النصر المركزي بوصول فتاتين في العقد الثاني من عمرهم مصابين بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى في محاوله إحداهن بالتخلص من حياتها لاصابتها بمرض نفسى.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية لمكان الحادث و بالفحص تبين اقدام احداهن علي اشعال النيران في نفسها بسبب معاناتها من مرض نفسي، ومحاولة الأخرى انقاذ شقيقتها من النيران ،وهم : منه عبد المنعم عبده أبو عوف ،17 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالجسم كله، وفاطمه عبد المنعم عبده ابو عوف، 12 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الاولى في اليدين، وتم نقلهم لمستشفى منية النصر.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابه العامه