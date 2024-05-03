1.7 مليون جنيه من اتحاد القبائل العربية.. مصطفى بكري يكافئ أبطال الجودو

هنأ الكاتب الصحفي مصطفي بكري، المتحدث الرسمي باسم تحالف القبائل العربية، أبطال فريق الجودو، قائلا: “أنا جاي من إجتماع اتحاد القبائل العربية وقرر الإتحاد أنه يرسل لكم مكافأة تقدر بمليون و750 ألف جنيه”.

وأضاف بكري خلال لقائه ببرنامج “معكم” تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”، أن المبالغ لـ 19 لاعب ولاعبة، متابعا: “كل الفخر والتقدير لكم وللوطن.. وإتحاد القبائل العربية من ضمن رسائله تشجيع المواهب والوقوف بجانبها دائما”.

وتأتي استضافة منى الشاذلي لأبطال الجودو، بعد تألقهم الكبير في بطولة إفريقيا للجودو، وحصولهم على 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

