موسكو تهدد برد صارم حال فرض قيود على السفن الروسية ببحر البلطيق

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن أي محاولات من جانب الدول الأوروبية لتقييد مرور السفن الروسية عبر مضيق البلطيق، ستلقى ردا.

ووعدت وزارة الخارجية برد صارم في حالة فرض قيود على السفن الروسية في بحر البلطيق، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا إن "أي محاولات لتقييد حقوق الملاحة للسفن الروسية ستعتبر خطوة غير ودية أخرى تعقبها إجراءات انتقامية قاسية".

وذكرت زاخاروفا أن إجراءات مرور السفن تنظمها معاهدة كوبنهاجن لعام 1857 وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي أبريل الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن خطط السويد لإنشاء قاعدة لحلف شمال الأطلسي في جزيرة جوتلاند هي نشاط استفزازي وشددوا على أنه من خلال جهود ستوكهولم والتحالف، يتحول بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام إلى "ساحة للمواجهة الجيوسياسية".