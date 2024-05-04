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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سامحوني مش مبسوطة.. سيدة تنهي حياتها بحبة الغلة وتترك صغارها الأربعة في أطفيح

صدى البلد

ورقة بيضاء تحمل كلمات قليلة بجوار جسد سيدة كشفت عن قيامها بالتخلص من حياتها تاركة خلفها 4 أبناء لمرورها بحالة نفسية سيئة في مدينة أطفيح جنوب الجيزة. 

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارا من مركز شرطة اطفيح بالعثور على جثة سيدة في منزلها و إبلاغ أسرتها بمفارقتها الحياة، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ لفحص ملابسات الحادث وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

ترأس المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح قوة أمنية انتقلت لمسرح البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر لا يوجد بها آثار عنف او جروح او كدمات وبجوار الجثة ورقة بيضاء تفيد فيها السيدة باقدامها على التخلص من حياتها بسبب حالتها النفسية السيئة. 

 

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وتبين ان محتوى الرسالة التي وجهتها السيدة الراحلة لأسرتها يتضمن هذه الكلمات :"سامحوني أنا مش مبسوطة وبتعذب في الحياة.. جوزي مالوش ذنب ولا إخواتي لهم علاقة.. خلوا بالكم من عيالي وربوهم كويس".

وأفادت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان زوج السيدة كان مسافرا للعمل منذ عدة أيام وزوجته بسبب حالتها النفسية السيئة استغلت سفره وتناولت حبة الغلة لتنهي حياتها فعثر عليها أطفالها جثة هامدة وأبلغوا والدهم الذي اتصل هاتفيا بأشقائها للذهاب للاطمئنان عليها وأحضروا طبيبا فأخبرهم بوفاتها. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

اطفيح مديرية امن الجيزة مركز شرطة أطفيح جثة سيدة حبة الغلة

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