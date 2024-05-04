بيعاكس طليقته في الشارع.. تفاصيل شروع عامل في قتل قهوجي الجيزة

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة شروع عامل في قتل قهوجي طعنا بسبب معاكسة المجني عليه لطليقة المتهم في الشارع بمنطقة الدقي.

استعلمت النيابة في الجيزة، عن الحالة الصحية الخاص بالمجني عليه كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بنشوب مشاجرة بين عامل وقهوجي وسقوط مصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرتها أجهزة مباحث الجيزة نشوب خلافات بين العامل المتهم وقهوجي بسبب قيام الأخير بمعاسكة طليقة الأول في الشارع، نتج عنها طعن المتهم للقهوجي في صدره مما نتج عنه إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على العامل المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وقرر بأن المجني عليه يعاكس طليقته أثناء سيرها في الشارع.