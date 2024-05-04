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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف ثكنة عسكرية للاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ثكنة عسكرية في محور نتساريم بقذائف الهاون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

وتواصل كتائب القسام التصدي لقوات العدو الصهيوني المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (608) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3330) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (7017) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش العدو.
 

وواصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.


واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب محاصرة قوات إسرائيلية منزلا في دير الغصون شمال طولكرم.

وقال مصدر من كتائب القسام في طولكرم إن المقاومين الفلسطينيين الذين يخوضون الاشتباكات مع جنود الاحتلال في المنزل المحاصر هم عناصر من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة  (حماس).

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة من محاور عدة باتجاه المنزل المحاصر وقامت باستهداف المنزل بعدد من الصواريخ المحمولة، و أطلق قناصة الاحتلال أعيرة نارية تجاه مواطنين فلسطينيين في بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وقال القيادي في حماس محمود مرداوي إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بقصف عشوائي المنزل المحاصر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستهدفين في عملية دير الغصون بطولكرم نفذوا عملية في نوفمبر الماضي أدت لمقتل مستوطن.

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