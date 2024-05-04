7 وزراء إسرائيليين يوجهون رسالة لاذعة لـ نتنياهو بسبب هذا الأمر

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن 7 وزراء في الحكومة الإسرائيلية، أرسلوا رسالة لاذعة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالبونه فيها بالوقف الفوري لسلسلة التعيينات التي أجراها رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد وقع الرسالة كل شلومو كاراي، بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن جفير، ماي جولان، أوريت شتروك، أديتي سيلمان وأميحاي إلياهو.

وجاء في نص الرسالة: إن الوزراء الموقعين أدناه يعبرون عن معارضتهم لسلسلة التعيينات المتفق عليها بين رئيس الأركان ووزير الدفاع".

وأوضحوا: اعتراض الوزراء الذين تحدثوا حول الموضوع، هو أن هناك سببا معقولا لافتراض أن التعيينات تمت رغما عن إرادة الحكومة، وبالتالي تسقط".

وأضافوا: نطلب منكم توضيح ذلك فورا لوزير الدفاع وأمره بإلغاء التعيينات وعرض الأمر بشكل عاجل على الجلسة العامة للحكومة لمناقشته. مثل هذه المواعيد في هذا الوقت هي اختطاف ويجب إصدار الأمر بإلغائها على الفور".