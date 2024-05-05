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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تلاوة تحبيرية لوافد أزهري كأنك تستمع لصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد |فيديو

الطالب خالد إبراهيم
الطالب خالد إبراهيم ثاني من دولة نيجيريا

كرّمت مؤسسة أبو العينيين الخيرية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الأسبوع الماضي عددًا من الطلاب الوافدين ضمن مسابقة القرآن التي أجريت وقائعها في شهر رمضان الماضي. 

تلاوة تحبيرية لوافد أزهري كأنك تستمع لصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

وقد التقى «صدى البلد» بعددٍ من الفائزين أصحاب المراكز الأولى في الفروع الثلاثة حفظ القرآن الكريم كاملاً، ونصف القرآن الكريم، والأصوات الحسنة، ومن بين هؤلاء نقدم تلاوة تحبيرية عطرة بصوت الطالب خالد إبراهيم ثاني من دولة نيجيريا. 

المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين

وكرّمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومؤسسة أبو العينين الخيرية، الاثنين الماضي، الفائزين في المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم، وذلك في حفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعًا لهم على حفظ كتاب الله تعالى.

وقسمت المسابقة هذا العام إلى ثلاث مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الثالث: مسابقة الأصوات الحسنة.

وشهد الحفل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالدايم نصير أمين عام المنظمة، والدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وتقدم لهذه المسابقة عدد كبير من الطلاب الوافدين الدارسين بالمرحلة الجامعية وقبل الجامعية، واستمرت الاختبارات لمدة ثلاثة أيام، ويوم واحد للتصفية النهائية لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى لكل مستوى، وأتاحت هذه المسابقة الفرصة لمن لم يسبق لهم الفوز بإحدى جوائزها في الأعوام الماضية.

تم تشكيل سبع لجان لإجراء الاختبارات، ثلاث لجان لإجراء الاختبارات للمستوى الأول، ومثلهم للمستوى الثاني، ولجنة واحدة للأصوات الحسنة.

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كالتالي:

حفظ القرآن الكريم كاملاً

محمد البر من أندونيسيا
هدينيو عبد الماجد 
محمد بشير عمر كثير النيجر
إدريس جدهم دنا نيجيريا
كواندا بوبكار بوركينا فاسو

حفظ نصف القرآن الكريم 

محمد شريف حسن بنجلادش
محمد ساميجولين عصمت روسيا
منى عبدالحكيم محمد كندا
رحمة الله روسيا

الأصوات الحسنة

إبراهيم سليمان كاووا نيجيريا
محمد فرقان بن محمد ضمير باكستان
خالد إبراهيم ثاني نيجيريا
جهاد كرنياوان ايوب أندونيسيا 
آدم اونجا محمد تركيا
طه أحمد محمد بكري اليمن
علي حسن عباس الفلبين
تنوير أحمد بنجلادش
أحمد الله ظفر خان أفغانستان
محمد شاهد حسن بنجلادش
أحمد محسن سالم اليمن
أشرف الزمان بنجلادش 
سفيان عمر جيغا نيجيريا 
أبوبكر محمد إدريس نيجيريا

خريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر الطلاب الوافدين مسابقة القرآن المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين الأصوات الحسنة حفظ القرآن الكريم كاملا المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم

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