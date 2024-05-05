عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل شبه بايدن بـ هتلر.. ترامب يتهم الديمقراطيين بإدارة الجستابو

ترامب
ترامب

كثف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجماته على الديمقراطيين، خلال مأدبة غداء خاصة استضافها في ناديه مارالاجو.

وقال ترامب خلالها إن الديمقراطيين “يديرون إدارة الجستابو” – مساويا إدارة الرئيس جو بايدن بألمانيا النازية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت هذه التصريحات جزءًا من خطبة واسعة النطاق، اتهم خلالها الرئيس السابق إدارة بايدن بالوقوف وراء لوائح الاتهام الجنائية الأربع التي يواجهها.

كانت حملة جمع التبرعات بمثابة عامل الجذب الرئيسي خلال المنتجع السنوي للجنة الوطنية الجمهورية في بالم بيتش. 

وقالت مصادر مطلعة على حملة جمع التبرعات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن مئات الأشخاص حضروا هذا الحدث، وقدم العديد من الحاضرين مبلغ 40 ألف دولار أو أكثر.

وأوضح الحاضرون أن ترامب وجه شتائم مراراً وتكراراً طوال خطابه، بما في ذلك أثناء توجيه الانتقادات للمحامي الخاص جاك سميث وغيره من المدعين الذين اتهموه بلوائح اتهام جنائية.

كانت هذه التعليقات جزءًا من خطاب مدته 90 دقيقة تقريبًا، حيث روج لأرقام جمع التبرعات الأخيرة وأثنى على منافسيه لمنصب نائب الرئيس، مدعيًا أن العديد من الأشخاص كانوا “يتوسلون” ليكونوا نائبًا له، حسبما قال اثنان من الحاضرين.

وصعد ترامب إلى المسرح يوم السبت لتسجيل نشيد وطني بتاريخ 6 يناير يضم العديد من الأشخاص المدانين لدورهم في هجوم عام 2021 على مبنى الكابيتول – وهي أغنية كثيرا ما تعرضها حملته في مسيرات حملته.

وفي وقت ما خلال الحدث، قدمت لارا ترامب، زوجة ابن ترامب والرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للرئيس السابق جائزة بيلبورد ميوزيك للأغنية التي تحمل عنوان “العدالة للجميع” والتي تصدرت مبيعات بيلبورد الرقمية العام الماضي. .

وفي مرحلة أخرى، دعا ترامب المجتمعين في منتجعه وعرض عليهم فرصة التحدث على المنصة مقابل مليون دولار، على حد قول الحاضرين الثلاثة. وقالوا إن اثنين من المانحين صعدا إلى المسرح في نهاية المطاف، واستخدم أحدهما المنصة للادعاء بأن الله اختار ترامب لقيادة البلاد.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مأدبة غداء مارالاجو الديمقراطيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

المقاطعة تواصل نجاحها.. البلطي يتراجع 30 جنيها والماكريل بمائةجنيه

هل رفض عريس لمجرد أنه مش جميل حرام وتكبر على نعمة الله؟

فضل: ما يحدث بملف الدوري سخيف وصورتنا سيئة بالخارج

تنظيم الوقت وتخفيف الضغوط.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

الحبس 5 سنوات وعقوبات مغلظة لجريمة التحرش في القانون

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تخلصك من الأملاح بعد تناول الفسيخ مباشرة

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ