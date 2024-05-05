هل شبه بايدن بـ هتلر.. ترامب يتهم الديمقراطيين بإدارة الجستابو

كثف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجماته على الديمقراطيين، خلال مأدبة غداء خاصة استضافها في ناديه مارالاجو.

وقال ترامب خلالها إن الديمقراطيين “يديرون إدارة الجستابو” – مساويا إدارة الرئيس جو بايدن بألمانيا النازية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت هذه التصريحات جزءًا من خطبة واسعة النطاق، اتهم خلالها الرئيس السابق إدارة بايدن بالوقوف وراء لوائح الاتهام الجنائية الأربع التي يواجهها.

كانت حملة جمع التبرعات بمثابة عامل الجذب الرئيسي خلال المنتجع السنوي للجنة الوطنية الجمهورية في بالم بيتش.

وقالت مصادر مطلعة على حملة جمع التبرعات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن مئات الأشخاص حضروا هذا الحدث، وقدم العديد من الحاضرين مبلغ 40 ألف دولار أو أكثر.

وأوضح الحاضرون أن ترامب وجه شتائم مراراً وتكراراً طوال خطابه، بما في ذلك أثناء توجيه الانتقادات للمحامي الخاص جاك سميث وغيره من المدعين الذين اتهموه بلوائح اتهام جنائية.

كانت هذه التعليقات جزءًا من خطاب مدته 90 دقيقة تقريبًا، حيث روج لأرقام جمع التبرعات الأخيرة وأثنى على منافسيه لمنصب نائب الرئيس، مدعيًا أن العديد من الأشخاص كانوا “يتوسلون” ليكونوا نائبًا له، حسبما قال اثنان من الحاضرين.

وصعد ترامب إلى المسرح يوم السبت لتسجيل نشيد وطني بتاريخ 6 يناير يضم العديد من الأشخاص المدانين لدورهم في هجوم عام 2021 على مبنى الكابيتول – وهي أغنية كثيرا ما تعرضها حملته في مسيرات حملته.

وفي وقت ما خلال الحدث، قدمت لارا ترامب، زوجة ابن ترامب والرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للرئيس السابق جائزة بيلبورد ميوزيك للأغنية التي تحمل عنوان “العدالة للجميع” والتي تصدرت مبيعات بيلبورد الرقمية العام الماضي. .

وفي مرحلة أخرى، دعا ترامب المجتمعين في منتجعه وعرض عليهم فرصة التحدث على المنصة مقابل مليون دولار، على حد قول الحاضرين الثلاثة. وقالوا إن اثنين من المانحين صعدا إلى المسرح في نهاية المطاف، واستخدم أحدهما المنصة للادعاء بأن الله اختار ترامب لقيادة البلاد.