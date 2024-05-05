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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الأعياد المصرية تجسد أبرز معاني الوحدة الوطنية

مجلس النواب
مجلس النواب

هنأ النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، جموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، قائلا: عيد مصري وطني يجسد أبرز معاني اللحمة والوحدة الوطنية فأعياد المسلمين والأقباط واحدة والشعب كله بوتقة واحدة ونسيج واحد.

وأعرب “عبدالعال”، في تصريح صحفي له اليوم، عن سعادته الشديدة بقدرة المجتمع المصري على مدى قرون بإفشال كافة محاولات الفتنة وشق الصف بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا إلى أن وحدة المصريين يضرب بها المثل في التاريخ وتحت قيادة الرئيس السيسي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أبرز ما يميز عهد الرئيس السيسي، طوال العشر سنوات الماضية هو تكريس وتعزيز حالة المواطنة وتعميق الوحدة الوطنية وضرب الارهاب والتصدي لعناصره من دعاة الفرقة والفتن، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة فرصة لتعزيز الوحدة والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة خلال السنوات الماضية وتأكيد وحدة الشعب المصري وهى حائط الصد الأول في مواجهة أي مؤامرات تستهدف الوطن أو تتوهم امكانية النيل منه.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالإشادة بقوة وتماسك الجبهة الداخلية المصرية الوطنية ولحمة المصريين مسلمين وأقباط، والتصدي لعناصر الشر والفوضى في الداخل والخارج.

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