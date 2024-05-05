حشود وآليات إسرائيلية.. القاهرة الإخبارية تكشف حقيقة بدء اجتياح رفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن هناك العديد من الاختلافات والأنباء المتضاربة حول حادث معبر "كرم أبو سالم"، خاصة فيما يتعلق بعدد الإصابات، فالقناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول إن هناك ارتفاعا في عدد المصابين إلى 7 إصابات منها 3 وصفت بالخطيرة، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى إسرائيلية عن أعداد مختلفة من الإصابات.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال مداخلة، أن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي قال إن هنالك عددا من الإصابات في عملية كرم أبو سالم خطيرة، وأنها ناجمة على ما يبدو من سقوط شظايا القذائف، وفي بيان رسمي للجيش الإسرائيلي أشار إلى أن هنالك صلية من الرشاقات الصاروخية قدرت بعشرة صواريخ قد أطلقت من منطقة رفح الفلسطينية نحو المنطقة المقابلة لكرم أبو سالم، وهي المنطقة التي تقع في غلاف غزة.

الجيش الإسرائيلي

ولفتت إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال صرح بأن هنالك العديد من العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظة ردا على هجوم كرم أبو سالم، وأن مدفعية الاحتلال تستهدف المنطقة التي أطلقت منها هذه الرشاقات الصاروخية.

وتابعت: "ربما هناك ربط في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بأن هناك حشودا وأعدادا كبيرة من الدبابات وأن وزير الخارجية الأمريكي خلال في زيارته الأخيرة شاهدها، وبالتالي هناك ربط بهذه التصريحات بأن هناك حشودا كبيرة من الدبابات تستعد للعملية العسكرية".

https://www.youtube.com/watch?v=3sH8U87KEGY&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9