برلماني: إفريقيا سوق واعدة .. وعلى الحكومة تعزيز الاستثمارات بمختلف المجالات

أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن الاستثمارات الأفريقية في مصر شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الأفريقية.

أشار هندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن هذه الاستثمارات المشتركة ترتكز على مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والسياحة.

أوضح عضو مجلس النواب أن القارة السمراء سوق واعد، مطالبا من الحكومة تعزيز الاستثمارات بإفريقيا في مختلف المجالات والقطاعات .

طالب هندي بضرورة أن يكون هناك أولوية خاصة للاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات فى إفريقيا تأتى في إطار التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي الذى يعد شعار المرحلة.