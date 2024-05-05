قرار قضائي بحق فتاة ووالدها تسببا في مقـ.ـتل شاب بالمقطم

جدد قاضي المعارضات حبس فتاة ووالدها 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بإنهاء حياة شاب إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات بينهما في المقطم.

البداية عندما، تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة، وبالفحص تبين العثور على جثة هامدة، وبه طعنتان نافذتان في البطن وأن فتاة وراء الجريمة.



وتوصلت التحريات إلى أنه على أثر المشاجرة طعنت الفتاة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.