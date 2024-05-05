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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعراضه تصل للوفاة.. الصحة تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ| شاهد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، تعليقا على انتشار " الفسيخ " في أعياد شم النسيم :" الممنوع مرغوب لو منعناه خالص ممكن نلاقي سوق سوداء للفسيخ ، ونوصي المواطنين بعدم تناول الاسماك المملحة عموما ".

وتابع متحدث الصحة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن مراحل تصنيع الفسيخ بالكامل تعرض من ياكله لمضاعفات كثيرة تصل للوفاة .

وشدد " عبد الغفار " على ان تصنيع الفسيخ يسبب نمو البكتريا والتعفن الذي يؤثر على الجهاز العصبي ويؤدي للشلل التام .

ونوه " عبد الغفار " ، على أن المستشفيات وغرف الطواريء ، والسموم متوفر بها اللقاحات ، ونقوم بعمل حملات على أماكن بيع الاسماك المملحة ، مشددا :" لاتتناولوا الاسماك المملحة ".

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