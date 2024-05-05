مستشار بالأكاديمية العسكرية: الذكاء الاصطناعي تدخل بشدة في تطبيقات صناعة السلاح

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الذكاء الاصطناعي تدخل بشدة في تطبيقات صناعة السلاح وخاصة السلاح الجوي وقيادة الطائرات وهذا التطبيق شاهدناه في الطائرات بدون طيار.

وأضاف “الحلبي”، في مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناه أي تي سي الفضائية ان قياده الذكاء الاصطناعي لطائره اف 16 هو تطور خطير ضد الأعداء الذين ليس لديهم هذا التطور لان الذكاء الاصطناعي له قدره خارقه لتحليل البيانات واتخاذ القرارات واطلاق النيران اسرع من أي تيار حربي او قدره أي انسان.

وأشار إلى ان المشكلة القانونية التي يتم دراستها هي قدرة اتخاذ الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات اطلاق النيران وهي معرضة للخطأ فمن سيحاسب وكيف يتعرف على أهدافه البشرية.



