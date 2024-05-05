مركز السموم بالقصر العيني: الفسيخ أسماك مسممة ولا ننصح بتناوله.. فيديو

قالت الدكتورة نيرمين حمدي ، مدير مركز السموم بالقصر العيني ، إن الاسماك المملحة نوع من انواع التسمم الغذائي ، لافتة الي ان منظمة الصحة العالمية صنفت التسمم من الفسيخ من انواع التسمم شديدة الخطورة .

وتابعت مدير مركز السموم بالقصر العيني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " حضرة المواطن " ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أنه لابد من تحري المكان الذي يصنعها قبل شرائها ، ويكون مصرح به ، وقائم براقبة من الدولة .

وأكملت حديثها: لا انصح بتناول الاسماك المملحة في حالات الضغط والسكر او كبار السن والاطفال .

وواصلت : نوع التسمم في الفسيخ لا يمكن تحديده من الشكل او الرائحة وبالتالي لا يمكننا التحري 100% عن صحته .