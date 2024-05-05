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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مصرفي: وكالات التصنيف الائتماني مهتمة للغاية بأحوال مصر

صدى البلد

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن شركات التصنيف الائتماني الأشهر في العالم هي موديز وستاندرز أند بورز وفيتش، والثلاث شركات مهتمة للغاية بالأحوال في مصر، والتصنيف الائتماني والجدارة والملائة المالية لمصر، على مدى الثلاث سنوات الأخيرة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه عندما تقيس شركة أو مؤسسة أو وكالة تصنيف ائتماني لدولة ما معناها أنها تحدد معيارا أو قياسا أو درجة قدرة هذه الدولة على الدخول في الأسواق النقدية في العالم للحصول على قروض بشكل معقول وميسر وبأسعار معقولة، وقدرة هذه الدولة على خدمة دينها الخارجي بشكل منضبط وكيفية استطاعت هذه الدولة في جعل أوراق الدين العام أو سنداتها أو أصولها المعروضة بالأسواق العالمية جاذبة للمستثمرين.

وكالات التصنيف الائتمانى 

ولفت أن شركات وكالات التصنيف الائتماني تعمل بمعايير مختلفة تدخل بها تطبيقات وآليات تكنولوجيا مالية، وتدخل بها كل المؤشرات التي تهم الدولة من مايكرو، وتحدد معايير معينة لقياس درجة الملائة المالية لكل دولة للوصول لتوازن ما بين المستثمرين والدول المقترضة بحيث تكون العلاقة بها شفافية.

https://www.youtube.com/watch?v=NoKvSDu-zKk&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

الإعلامية دينا سالم التصنيف الائتماني الدين العام القاهرة الإخبارية الملاءة المالية تكنولوجيا

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