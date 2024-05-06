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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية السويس.. صور

نيافة الأنبا بموا
نيافة الأنبا بموا

احتفلت إيبارشية السويس اليوم بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة السويس مظاهر الاحتفال.

بدأت صلوات قداس العيد مساء أمس السبت وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا بموا أسقف الإيبارشية القداس بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح اليوم بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميدانى السيد اللواء اركان حرب شريف العرايشى ومدير الأمن اللواء حسام الدين الدح والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا بموا الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة. 

إيبارشية السويس عيد القيامه المجيد صلوات قداس العيد الأنبا بموا محافظ السويس

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