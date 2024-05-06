أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية السويس.. صور

احتفلت إيبارشية السويس اليوم بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة السويس مظاهر الاحتفال.

بدأت صلوات قداس العيد مساء أمس السبت وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا بموا أسقف الإيبارشية القداس بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح اليوم بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميدانى السيد اللواء اركان حرب شريف العرايشى ومدير الأمن اللواء حسام الدين الدح والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا بموا الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.