الإصلاح والتنمية: لن نحضر اجتماع الحركة المدنية.. وندعم الدولة المصرية لحماية الأمن القومي

أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، أن الحزب لن يحضر اجتماع الحركة المنعقد الأربعاء المقبل، بخصوص مناقشة تدشين اتحاد القبائل العربية.

وأعلن "عبد النبي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن موقف الحزب الداعم لتدشين اتحاد القبائل العربية، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت مهم فيه التكاتف والوحدة خلف الدولة المصرية لمواجهة أي تحديات ومخاطر تواجه دولتنا.

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مصر تمر بمرحلة حرجة، وتحتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية، ومنها اتحاد القبائل العربية الذي تم إنشاءه قبل نحو 15عامًا، فهو ليس بجديد.

وشدد المهندس علاء عبد النبي، على أن حزب الإصلاح والتنمية، يدعم الدولة المصرية والقوات المسلحة ويقف خلفها لحماية أمن واستقرار البلاد.