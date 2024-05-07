ضبط 500 كيلو سكر و600 زجاجة زيت تمويني بالأقصر قبل بيعها بالسوق السوداء

اعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بتشديد الرقابة على المخابز والاسواق لمعرفة مدى التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية

وقامت مديرية تموين الاقصر اليوم بضبط تاجر تموين قام بالتصرف فى كمية وقدرها 500 كيلو جرام سكر تموينى و600 زجاجة زيت تموينى باسنا .



كما تحرر محضر بيع خبز سياحى بازيد من السعر و6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و8 مخبز إنتجت خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخبز تصرفت في 450 كيلو جرام من الدقيق المخصص للمخبز

و محضر لمخبز بعدم نظافة أدوات المعجن ومحضر لمخبز انتج خبز ناقص الوزن



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.