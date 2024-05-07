زينة مكي تدخل عالم الغناء بـ"قبل ما تروح"

طرحت الفنانة اللبنانية زينة مكي أغنيتها الأولى "قبل ما تروح"، عبر يوتيوب، كما شاركتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "قبل ما تروح" تتعاون فيها زينة مكي مع الشاعر والملحن دانيال سعد، ومع المخرجين سيرج مجدلاني وأندي خولي، وتتوجه كلمات الأغنية إلى كل امرأة عانت الآثار السلبية للانفصال، وتعبر عن التحرر من أحزانها.

وتقول كلمات الأغنية "قَبِل ما تروح رَجِّع كِل الاخَدتُه مِنّي قبل ما تروح، رَجِّعلي إيامي وعُمري رِدِّلي الروح، رَجِّعلي حَياتي وذِكرَياتي، واشفيلي آهاتي آهاتي وداوي الجروح، ما تفَكِّر إنّو لعيونَك يِمكِن أشتاق، صَدِّقني أنا قَلبي قاسي بيِحمل الفْراق، ما بَدّي تِشتاقْلي وَلا بَدّي تِرجَعلي، أنا مِن دونَك قَلبي رِجعِتلُه الرّوح".

يُذكر أن زينة مكي شاركت مؤخراً في كليب أغنية الفنان راغب علامة الجديدة "التقيل تقيل".