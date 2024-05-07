آيتن عامر تخطف الأنظار في لوك جديد.. شاهد

حرصت الفنانة ايتن عامر، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ايتن عامر بإطلالة جذابه ترتدي لوك كاجوال، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال وجهها جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

وكان قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" البوستر الرسمى تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وقد ظهر فى البوستر جميع نجوم الفيلم.



فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وتوني ماهر، ونور قدري، ومحمد رضوان، وإخراج أحمدنور، والفيلم قصة أمين جمال، وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

وحرصت الفنانة أيتن عامر، على إحياء ذكرى وفاة والدها، الخميس 2 مايو.

ونشرت أيتن عامر، مقطع فيديو يحتوى على لقطات تجمعها بوالدها الراحل منذ طفولتها، معلقة: «الله يرحمك يا حبيبييا بابا، كنت بتاخدنى معاك في كل حتة بتروحها، على القهوة تعلمنى طاولة ودومينو وبعدها نتمشي على البحر وناكلايس كريم وتودينى الملاهى ونركب العربية تسمعنى ام كلثوم».