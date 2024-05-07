أغمي عليها وسقطت في الترعة.. مصرع سيدة غرقا بالمنوفية

لقيت سيدة مصرعها غرقا داخل أحدي الترع بمركز الشهداء في محافظة المنوفية حيث انزلقت قدماها أثناء مرورها بجوار ترعة النعناعية المارة بالمركز.

تلقي اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بغرق سيدة أربعينية داخل ترعة النعناعية المارة بقرية نادر.

وبالانتقال تبين مصرع السيدة “ ف.ش” أثناء مرورها اغمي عليها بسبب حالتها الصحية ووقعت في الترعة مما ادي الي مصرعها غرقا، وبسؤال زوجها أكد أن زوجته تفقد الوعي علي فترات بسبب حالتها الصحية ونفي الشبهة الجنائية.

وتم انتشال الجثمان وإيداعه المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.