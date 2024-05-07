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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعيين: مشروعات معالجة مياه الصرف نقلة للتنمية في سيناء وغرب الدلتا

صدى البلد

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع  المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه والذى تنظمه الجمعية الأوربية لتحلية المياه ، بمشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لعدد 25 دولة.


وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر ، أن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي «نقلة» للتنمية في سيناء وغرب الدلتا، موضحا إنه يتم إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجارى المائية التابعة لوزارة الري وتخدم إحتياجات المشروعات التنموية الزراعية ، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى أضافت 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لتصبح القدرة الاجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر حوالي 26 مليار متر مكعب، في ظل محدودية الموارد المائية المصرية .


وأضاف «خليفة»،  أن المؤتمر يقام تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط»، ويتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه ، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدعم منظومة الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي لخدمة المشروعات التنموية في سيناء وغرب الدلتا لخدمة الامن الغذائي، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تطمح لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية لخدمة الأمن الغذائي .


وأوضح نقيب الزراعيين إن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم  الهام يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر  لتلبية إحتياجات القطاع الزراعي المصري وأهداف الدولة المصرية من المشروعات التنموية في سيناء ومنها مشروعات التجمعات الزراعية، موضحا أن هذا المشروع هو باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التى تم افتتاحها فى 27 سبتمبر 2021 بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً ، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتى تم الإنتهاء  منها بالفعل بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً .


وأشاد «خليفة»،  بمشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة خاصة أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس وصولا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثياً  ، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء لتلبية إحتياجات الزراعة في مساحة  50 ألف فدان.


ولفت نقيب الزراعيين، إلي أهمية محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا الذى تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى ، بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً ،لما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر .

تحلية المياه شرم الشيخ

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