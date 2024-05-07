إغلاق باب التقديم الإلكتروني في المدارس المصرية اليابانية .. منتصف الليل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إغلاق باب التقديم الإلكتروني في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل مساء اليوم في تمام الساعة 12 “ منتصف الليل”.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025 ، بداية من الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025

وتمثلت شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 فيما يلي :

تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس وفى حال وجود أماكن متاحة في بعض الصفوف الأعلى سيتم فتح باب التقدم على هذه الأماكن في مدارس محدد فقط، وفى حال عدم وجود اماكن لن يتاح التقدم للصف/ الصفوف الأخرى.

يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

شرط السن