عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر ببوليڤيا يحضر قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء بسانتا كروس|صور

الأنبا يوسف
الأنبا يوسف

قدم السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباس عاصمة بوليڤيا التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروس، أثناء قداس العيد، استقباله نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا.

رافق السفير المصري القنصل العام للسفارة السيد محمد صلاح.

وألقى السفير كلمة تهنئة باللغتين العربية والإسبانية قرأ خلالها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشار إلى حديثه عن الجهود التي تقدمها الكنيسة القبطية في بوليڤيا خلال لقائه بمنزله وزيرة الخارجية البوليڤية، الأمر الذي دعاها أن تطلب زيارة الكنيسة لبحث إمكانية امتداد أنشطتها إلى مقاطعات بوليڤيا الأخرى.

كان نيافة الأنبا يوسف قد صلى قداس عيد القيامة في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروس، بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة العائلات القبطية هناك.
وعقب القداس التقى نيافته والسفير والقنصل وجميع المشاركين في القداس على مائدة إفطار في أجواء من الفرحة والود.

السفير حاتم النشار السفير حاتم النشار سفير مصر عيد القيامه المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الكنيسة القبطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

6 مجموعات .. تعرف على جدول مواعيد تخفيف الأحمال بسبب امتحانات الطلاب

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بالدوري

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

موضوعات متعلقة

الكنيسة الإنجيلية: نحن جزء من نسيج المجتمع.. وعيد القيامة رسالة تبعث الأمل

على مائدة إفطار.. قداسة البابا يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان |صور

ترشيحاتنا

شاومينج: هنسرب امتحانات الترم الثاني الفجر ومعانا مدرسين للحل|والتعليم: ماحدش يصدقه

البيت الأبيض: تفاؤل حول إمكانية سد الفجوات بين حماس وإسرائيل في محادثات القاهرة

البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا أن العملية في رفح ستكون محدودة

مصدر رفيع المستوى: الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع وفدي مصر وحماس

تطور جديد بشأن الموقف الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطين

بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل مصرع تاجر مخدرات بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة زيرو موديل 2024 في السوق المصرية

احذر تناول الزنجبيل في هذه الحالات

لأذهب أنا وليعيش البنك.. كيف أنقذ طلعت حرب بنك مصر؟

ارتدت نفس الفستان قبلها بشهور.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ