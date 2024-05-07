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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة في احتفالية "صوت الطفل"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية ورؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية الفاعلة وذات المساهمة النوعية في دفع الجهود التنموية وتحقيق الريادة في مختلف المجالات والمكانة التي تستحقها مصر إقليميا وعالميا، ولذلك كان الاهتمام الواضح من القيادة السياسية بالشباب، ثم امتد ذلك للبراعم والأطفال عن طريق مبادرات وجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة، التي تستهدف أن يكون للطفل المصري  صوت ورأي يعبر به  عن المستقبل بكل ثقة وأمان كما تراه عيناه ويشعر به قلبه،  وذلك من خلال مد  يد العون والمساندة والإيمان بحق كل طفل  في الحياة والبقاء آمنين دون عنف أو إساءة، حتى نبني إنسانا واعيًا وجيلًا يتحمل المسئولية.

أثنى المحافظ على كل الجهود الحكومية والمجتمعية التي تستهدف حقوق الطفل والأمومة، لاسيما وأن الطفل هو أمل المستقبل، والأم هي عماد وركيزة المجتمع، فمع منحهما حقوقها وعلاج قضاياهم المجتمعية نستطيع بناء  إنسانا واعيًا وجيلًا يتحمل المسئولية، وأن يساهم بايجابية  في دفع كافة الجهود لتحقيق عالم أفضل يقدر الإنسانية ويلتزم بمبادئها بكل حرية، فذلك هو محور التنمية وجوهر الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.          

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محافظ بني سويف: الدولة تعمل على بناء الشخصية المصرية الفاعلة

 

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير ،الذي عرضته الدكتورة شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة ،بشأن تمثيل عدد من أطفال المحافظة في الاحتفالية الوطنية التي نظمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة تحت شعار "صوت الطفل" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب ومنظمة اليونيسيف، وبمشاركة أطفال من مختلف المحافظات، والتي من خلالها يتم عرض رد مصر على اتفاقية حقوق الطفل والمقرر عرضهاعلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل بجنيف.

وجه المحافظ  المعنيين بملف الطفولة والأمومة بالمحافظة ،بوضع تصور متكامل لتحقيق أفضل استفادة  من كل الفعاليات التي يتم تنفيذها وما تسفر عنه من توصيات وتجارب عملية وتبادل للخبرات ، بجانب العمل على تحديد آلية  لتحقيق التكامل بين الوحدات المختصة مثل وحدات حماية الطفل وخط النجدة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات والوزارات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الطفل، للدفع بالبرامج التوعوية والتثقيفية وإتاحة كافة أوجه الدعم " المالي والفني والمعنوي"، وذلك  بهدف أن تكون بني سويف نموذجا يحتزى به في مجال حماية حقوق الطفل وتمكينهم.

أوضحت أن اختيار محافظة بني سويف للتمثيل في هذا الحدث يأتي نتيجة توجيهات محافظ بني سويف ورعايته المباشرة لهذا الملف الحيوي الذي يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مما ساهم في تحقيق تميز واضح في أداء المنظومة ذات الشأن بالمحافظة ، خاصةً البرامج والمبادرات المنفذة  من خلال خط النجدة ووحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة، لاسيما في تعزيز الوعي بحقوق الطفل وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى حمايتهم وتمكينهم.

واستعرضت مدير وحدة شئون المرأة وحماية الطفولة، أنه خلال الاحتفالية  تم إطلاق برلمان الطفل المصري، وهو منصة تهدف إلى تمكين الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تهمهم. وضمن استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة الأطفال في الحياة السياسية والاجتماعية، وتعزيز دورهم في بناء مستقبلهم ومستقبل بلدهم، وتم أيضًا تكريم الأطفال المشاركين في الاحتفالية، حيث حصلوا على شهادات تقدير وهدايا عينية، تقديرًا لمساهمتهم الفعّالة في تعزيز حقوق الطفل وتمثيلهم في هذا الحدث الوطني الهام.

وخلال احتفالية صوت الطفل اللي تم خلالها إطلاق برلمان الطفل المصري ، قدم الأطفال نموذج محاكاة لجلسة برلمان ناقشوا خلالها الرد الوطني لمصر على قائمة المسائل والقضايا التي تقدم للجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة،وعرضوا توصياتهم ومقترحاتهم بشكل مميز، أبهر جميع الحاضرين.

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